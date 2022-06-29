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Сайт «Роскосмоса» подвергся кибератаке

Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке после публикации снимков центров принятия решений

Фото: Shutterstock

Официальный сайт госкорпорации «Роскосмос» подвергся кибератаке после публикации космических снимков «центров принятия решений» стран НАТО. Об этом в среду, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений" [Североатлантического альянса] сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — заявил Струговец. Он также отметил, что атака исходила из Екатеринбурга.

На момент публикации материала главная страница сайта «Роскосмоса» недоступна, при попытке зайти на нее появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу не удается получить.

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале спутниковые снимки «центров принятия решений» Запада в преддверии саммита НАТО в Мадриде во вторник, 28 июня. Так, были выложены снимки места проведения саммита, Белого дома и Пентагона в США, минобороны Великобритании и других объектов.

Ранее также стало известно о взломе сайта Росреестра. Отмечалось, что после кибератаки на портале была размещена информация о Дне конституции Украины.

Перед этим сообщалось, что хакеры атаковали сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Представители органа заявили, что ресурс подвергался массированным DDoS-атакам и был взломан.

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Олег Давыдов
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