Сайт Росреестра взломали

На сайте Росреестра после взлома разместили информацию о Дне конституции Украины

Главная страница сайта Росреестра стала недоступна после взлома, на ней также разместили информацию о Дне конституции Украины. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ТАСС.

Агентство отметило, что при переходе на главную страницу ресурса появлялась информация о Дне конституции Украины, который отмечается 28 июня. Также было указано, что рубрики сайта остались доступны при переходе на них по прямым ссылкам. Однако в данный момент при попытке зайти на главную страницу портала или в рубрики возникает уведомление о том, что доступ к сайту не удается получить.

Росреестр в своем официальном Telegram-канале сообщил, что ресурс 28 июня подвергся хакерским атакам. Отмечается, что специалисты ведомства восстанавливают работоспособность сайта. «Системы безопасности портала работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано», — прокомментировали в Росреестре.

Ранее также стало известно, что хакеры атаковали Сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Представители органа заявили, что ресурс подвергался массированным DDoS-атакам и 28 июня был взломан. Перед этим, 23 июня, в СПЧ сообщили, что злоумышленники атакуют официальный сайт органа с начала спецоперации на Украине.