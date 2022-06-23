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Сайт СПЧ атаковали хакеры

СПЧ сообщил, что его сайт подвергся мощным DDoS-атакам и функционирует с перебоями

Фото: Shutterstock

Сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) атаковали хакеры. Об этом сообщил СПЧ в своем Telegram-канале.

«Сайт СПЧ вновь подвергся мощным DDoS-атакам и со вчерашнего дня функционирует с перебоями», — рассказали представители Совета и добавили, что в настоящий момент специалисты работают над устранением этой проблемы.

Также они заявили, что хакеры атакуют официальный сайт СПЧ с начала спецоперации на Украине. «Атаки на ресурс правозащитников — лишнее подтверждение того, что правда не нужна», — подчеркнули в Совете.

Ранее 23 июня стало известно, что массовым кибератакам подвергся портал «Госуслуг». В Минцифры обвинили в мощных DDoS-атаках на ресурс Украину. Представители ведомства заверили, что данные пользователей «Госуслуг» защищены.

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Евгения Наумова
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