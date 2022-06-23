В «Ростелекоме» сообщили, что портал «Госуслуг» подвергся массовым хакерским атакам

Портал «Госуслуг» утром в четверг подвергся интенсивным хакерским атакам. Об этом сообщил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов во время выступления на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совете Федерации, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, (...) и в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал Ляпунов.

По его словам, кибератаки на портал удается отразить, они не сказываются на работе «Госуслуг».

Ранее генеральный директор Rutube Александр Моисеев раскрыл подробности хакерской атаки на видеохостинг, которая произошла 9 мая. Как уточнил глава компании, злоумышленники внедряли в систему программы, которые создавали файлы с антироссийской риторикой, тематикой и текстами. Также он сообщил, что работа платформы полностью восстановлена.

В ноябре прошлого года стало известно, что специалисты отразили рекордную по мощности атаку на «Госуслуги». Отмечалось, что ее мощность составила более 680 гигабит в секунду.