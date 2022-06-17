Гендиректор Rutube раскрыл новые подробности кибератаки

Глава Rutube Моисеев заявил, что во время атаки хакеры внедряли антироссийские программы

Во время кибератаки на видеохостинг Rutube хакеры внедряли «закладки» (программы, позволяющие злоумышленникам менять свойства системы защиты и получать доступ к ресурсам системы), которые имели антироссийскую направленность. Новые подробности хакерской атаки на сервис раскрыл генеральный директор Rutube Александр Моисеев в интервью ТАСС.

Как пояснил глава видеохостинга, эти «закладки» создавали файлы с антироссийской риторикой, тематикой и текстами. Также, по словам Моисеева, во время хакерской атаки злоумышленники внедряли в систему программы, которые вычищали контент и циклически создавали DDоS-атаки на инфраструктуру сервиса.

Гендиректор Rutube добавил, что специалистам удалось полностью восстановить работу видеохостинга. «Более того, мы видели после этого повторные попытки проникновений [хакеров], но мы уже понимаем поведенческий шаблон, поэтому действуем по определенному сценарию. (...) Мы видим и атаки стандартного плана, и целевые атаки, мы от них успешно защищаемся», — рассказал Моисеев.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории платформы, произошла 9 мая. В сети также распространились сообщения об утере исходного кода ресурса, без которого его восстановление невозможно. Представители компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. 11 мая видеохостинг вновь заработал для пользователей. При этом уточнялось, что доступ к сервисам площадки будет открываться постепенно.