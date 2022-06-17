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Гендиректор Rutube раскрыл новые подробности кибератаки

Глава Rutube Моисеев заявил, что во время атаки хакеры внедряли антироссийские программы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во время кибератаки на видеохостинг Rutube хакеры внедряли «закладки» (программы, позволяющие злоумышленникам менять свойства системы защиты и получать доступ к ресурсам системы), которые имели антироссийскую направленность. Новые подробности хакерской атаки на сервис раскрыл генеральный директор Rutube Александр Моисеев в интервью ТАСС.

Как пояснил глава видеохостинга, эти «закладки» создавали файлы с антироссийской риторикой, тематикой и текстами. Также, по словам Моисеева, во время хакерской атаки злоумышленники внедряли в систему программы, которые вычищали контент и циклически создавали DDоS-атаки на инфраструктуру сервиса.

Гендиректор Rutube добавил, что специалистам удалось полностью восстановить работу видеохостинга. «Более того, мы видели после этого повторные попытки проникновений [хакеров], но мы уже понимаем поведенческий шаблон, поэтому действуем по определенному сценарию. (...) Мы видим и атаки стандартного плана, и целевые атаки, мы от них успешно защищаемся», — рассказал Моисеев.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории платформы, произошла 9 мая. В сети также распространились сообщения об утере исходного кода ресурса, без которого его восстановление невозможно. Представители компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. 11 мая видеохостинг вновь заработал для пользователей. При этом уточнялось, что доступ к сервисам площадки будет открываться постепенно.

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Евгения Наумова
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