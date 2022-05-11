Сайт видеохостинга RuTube заработал после кибератаки

Сайт видеохостинга RuTube, который подвергся мощной кибератаке, заработал для пользователей.

Ранее гендиректор RuTube Александр Моисеев сообщил, что специалисты завершили первый этап восстановления функционала видеохостинга и его запуск произойдет в среду, 11 мая.

О том, что RuTube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.