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RuTube заработал после кибератаки

Сайт видеохостинга RuTube заработал после кибератаки

Фото: Unsplash

Сайт видеохостинга RuTube, который подвергся мощной кибератаке, заработал для пользователей.

Ранее гендиректор RuTube Александр Моисеев сообщил, что специалисты завершили первый этап восстановления функционала видеохостинга и его запуск произойдет в среду, 11 мая.

О том, что RuTube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.

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Евгения Наумова
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