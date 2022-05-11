RuTube заработал после кибератаки
Сайт видеохостинга RuTube заработал после кибератаки
Сайт видеохостинга RuTube, который подвергся мощной кибератаке, заработал для пользователей.
Ранее гендиректор RuTube Александр Моисеев сообщил, что специалисты завершили первый этап восстановления функционала видеохостинга и его запуск произойдет в среду, 11 мая.
О том, что RuTube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.