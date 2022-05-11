Rutube назвал дату запуска после кибератаки

Гендиректор Rutube Моисеев заявил, что видеохостинг будет запущен 11 мая после кибератаки

Генеральный директор Rutube Александр Моисеев назвал дату запуска видеохостинга после кибератаки. Он заявил, что платформа заработает в среду, 11 мая. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале Rutube.

«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня», — сообщил гендиректор RuTube. По словам Моисеева, в настоящий момент специалисты проводят на платформе нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость.

Глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков отметил, что в данный момент ведутся работы по восстановлению хронологии действий хакеров, атаковавших Rutube, и выявлению полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых атакой. Кроме того, специалисты собирают данные об особенностях использованного киберпреступниками технического инструментария. Как уточнил Новиков, эти меры необходимы для того, чтобы «"вычистить" злоумышленников из инфраструктуры» хостинга и «перекрыть им возможные пути возвращения».

О том, что Rutube подвергся мощной хакерской атаке стало известно в понедельник, 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить. Позднее представители сервиса выступили с заявлением, в котором подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.