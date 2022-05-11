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Стали известны организаторы хакерской атаки на Rutube

Хакеры из Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на Rutube

Фото: Steve Marcus / Reuters

Хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за организацию атаки на российский видеохостинг Rutube. Об этом стало известно из заявления самих киберпреступников, которое размещено в Twitter-аккаунте объединения.

«Почти 75 процентов баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90 процентов резервных копий и кластеров для восстановления баз сильно пострадали. Это значит, что Rutube, вероятно, исчез навсегда», — говорится в сообщении.

При этом киберпреступники не уточнили, будут ли они обнародовать какие-либо внутренние данные Rutube, как они делали в случае с другими атаками на российские сайты и организации.

Ранее стало известно о том, что восстановление российского видеохостинга Rutube после хакерской атаки сопряжено с установкой новой системы защиты. Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, попытки новых нападений на ресурс наверняка будут предприниматься в будущем.

Rutube подвергся хакерской атаке и стал недоступен для пользователей 9 мая. В компании сообщили, что сервис столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования.

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Вениамин Лыков
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