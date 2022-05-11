Стали известны организаторы хакерской атаки на Rutube

Хакеры из Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на Rutube

Хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за организацию атаки на российский видеохостинг Rutube. Об этом стало известно из заявления самих киберпреступников, которое размещено в Twitter-аккаунте объединения.

«Почти 75 процентов баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90 процентов резервных копий и кластеров для восстановления баз сильно пострадали. Это значит, что Rutube, вероятно, исчез навсегда», — говорится в сообщении.

При этом киберпреступники не уточнили, будут ли они обнародовать какие-либо внутренние данные Rutube, как они делали в случае с другими атаками на российские сайты и организации.

Ранее стало известно о том, что восстановление российского видеохостинга Rutube после хакерской атаки сопряжено с установкой новой системы защиты. Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, попытки новых нападений на ресурс наверняка будут предприниматься в будущем.

Rutube подвергся хакерской атаке и стал недоступен для пользователей 9 мая. В компании сообщили, что сервис столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования.

