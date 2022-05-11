RuTube предрекли новые хакерские атаки

Депутат Матвейчев заявил, что RuTube подготовят к новым атакам хакеров

Восстановление российского видеохостинга RuTube после хакерской атаки сопряжено с установкой новой системы защиты. Она поможет сервису противостоять новым атакам хакеров, которые, конечно, будут, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«Сейчас хакерские атаки идут практически на все мировые крупные компании для того, чтобы выманивать у них деньги. Поэтому нет никого в этом мире, кто был бы убережен от атак. Конечно, будут еще атаки и на RuTube, поэтому его восстанавливают не в прежнем виде, а сразу делают и новую защиту, чтобы было невозможно взломать», — поделился депутат.

Кроме того, в ближайшие полгода будет совершенствоваться интерфейс сервиса. Об этом заявил на закрытом заседании комитета гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров, сообщил Матвейчев. «Он сказал, что они успели купить железо до санкций, поэтому с технической точки зрения у них проблем нет. А с точки зрения усовершенствований для удобства пользователей, интерфейса и всего остального — потребуется полгода», — заключил депутат.

О том, что Rutube подвергся кибератаке и стал недоступен для пользователей, сообщалось 9 мая. В сети также распространились слухи об утере исходного кода сайта, без которого видеохостинг не подлежит восстановлению. Позже представители RuTube опровергли предположения об утере исходного кода ресурса. Вместе с тем в компании сообщили, что сервис столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования.

