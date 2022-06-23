Стал известен источник атак на портал «Госуслуг»

Минцифры России обвинило Украину в DDoS-атаках на портал «Госуслуг»

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России назвали источник хакерских атак на портал «Госуслуг». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, DDoS-атаки на «Госуслуги» идут со стороны Украины. «Около 9:30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал "Госуслуг" и всю инфраструктуру электронного правительства», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

Представители Минцифры добавили, что хакеры ведут атаки не только на сам портал «Госуслуг», но и на его мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России. Они подчеркнули, что системы безопасности и управления инфраструктурой функционируют в штатном режиме, а данные пользователей «Госуслуг» защищены.

О том, что сайт «Госуслуг» подвергся массовым кибератакам, сообщалось ранее 23 июня. Как уточнил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, атаки не сказались на работе сервиса.

В ноябре прошлого года специалистам удалось отразить рекордную по мощности хакерскую атаку на «Госуслуги». Отмечалось, что ее мощность составила более 680 гигабит в секунду.