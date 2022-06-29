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«Роскосмос» отбил кибератаку на сайт

«Роскосмос» сообщил, что отбил массированную DDoS-атаку на сайт госкорпорации

Фото: Unsplash

Госкорпорация «Роскосмос» отбила DDoS-атаку на сайт, которую неизвестные организовали после публикации космических снимков «центров принятия решений» стран НАТО. Об этом в среду, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«IT-специалисты "Роскосмоса" успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран-членов НАТО. Сайт устойчиво работает. Результата DDoS-атака не имела», — говорится в сообщении.

Ранее 29 июня сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке, которая, по данным госкорпорации, исходила из Екатеринбурга. В результате атаки главная страница сайта «Роскосмоса» была недоступна.

Госкорпорация 28 июня опубликовала в своем Telegram-канале спутниковые снимки «центров принятия решений» Запада в преддверии саммита НАТО в Мадриде. В частности, публикация содержала снимки и координаты места проведения саммита, Белого дома, Пентагона и других объектов.

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Денис Савосин
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