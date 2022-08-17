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Белоруссия сделала платным ожидание въезда на границе

Президент Белоруссии Лукашенко ввел платное ожидание въезда в пунктах пропуска на границе

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом сделал платным ожидание въезда в пунктах пропуска на границе. Документ опубликован на сайте белорусского главы.

Как говорится в указе, бесплатное размещение транспортных средств в зоне ожидания отменяется «для повышения эффективности работы системы электронной очереди». Возможность платного бронирования времени въезда в пункт пропуска из зоны ожидания также отменена. «Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди», — говорится в сообщении. Въезд в зону ожидания будет осуществляться в порядке живой очереди.

Часть полученных денег будет перечисляться Государственному пограничному комитету. Кроме того, правительство должно определить порядок функционирования системы, а также требования к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств.

В июле власти Белоруссии задумали ограничить выезд за границу некоторым гражданам в целях национальной безопасности. Среди них сотрудники вооруженных сил, органов пограничной службы, внутренних войск МВД и других ведомств.

Марина Совина
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