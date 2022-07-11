Некоторым белорусам ограничат выезд за границу

Власти Белоруссии ограничат военным выезд за границу в целях национальной безопасности

В парламент Белоруссии внесли законопроект, в котором планируется ограничить выезд за границу некоторым категориям граждан. Об этом говорится в проекте, которая опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В законопроекте говорится об изменении закона «О порядке выезда из Республики Беларуси и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Предполагается, что вооруженным силам, органам пограничной службы, внутренним войскам МВД и другим ведомствам смогут отказать в выезде за границу в целях обеспечения национальной безопасности.

Кроме этого, власти страны обязуют военнослужащих и сотрудников силовых органов передать биометрические паспорта на время прохождения военной службы. Подчеркивается, что порядок выезда для них будет определяться соответствующими ведомствами.