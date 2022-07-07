На Украине захотели запретить безвиз с Белоруссией

Президенту Украины Зеленскому отправили петицию о прекращении безвиза с Белоруссией

На Украине захотели запретить безвизовый режим с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая петиция появилась сайте президента страны Владимира Зеленского. В ней говорится о необходимости противодействовать «беспрецедентным» угрозам национальной безопасности.

Отправивший петицию предложил прекратить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии, в котором говорится о безвизовом пересечении границ гражданами. Для рассмотрения петиции требуется 25 тысяч голосов.

Ранее лидер Украины допустил, что республику могут вовлечь в специальную военную операцию России. В свою очередь Лукашенко назвал спецоперацию выбором Запада и подчеркнул, что западные страны не пошли навстречу и отказали в подписании договоров накануне спецоперации.

15 апреля жителям Латвии разрешили въезд в Белоруссию без оформления виз. В связи с этим латыши стали чаще закупать автомобильное топливо и другую продукцию в республике.