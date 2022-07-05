Зеленский допустил участие Белоруссии в спецоперации

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев допускает участие Белоруссии в спецоперации

Белоруссию могут вовлечь в специальную военную операцию России на Украине. Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире», передает РИА Новости.

«Мы верим, что Белоруссия не втянется в эту войну, но провокации есть, провокации будут», — заявил глава страны.

По его словам, Киев видит угрозу возможного участия белорусской стороны в конфликте, однако Украина готовится к подобному сценарию конфликта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российскую военную операцию на Украине выбором Запада. Он подчеркнул, что страны Запада не пошли навстречу и отказали в подписании договоров накануне спецоперации.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины.