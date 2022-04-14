Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Жителям Литвы и Латвии с 15 апреля разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Жителям Литвы и Латвии с 15 апреля будет разрешен безвизовый въезд в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

«На фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз. Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Безвизовый режим будет действовать с 00:00 15 апреля по 15 мая включительно. Перейти границу можно будет в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках. В течение этого периода указанным категориям лиц будет разрешено въезжать в Белоруссию неограниченное число раз и находиться в любой части территории республики.

Кроме того, прибывающим будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. «Для этого при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения», — сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также напомнили, что для въезда на территорию страны нужно предъявить действующий документ для выезда за границу, медицинскую страховку, зеленую карту (в случае поездки на автомобиле), а также отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

Ранее власти Белоруссии ввели безвизовый режим для украинцев и граждан других стран, уезжающих из зоны боевых действий. Действовать он также начнет с 15 апреля.

