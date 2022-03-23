Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев

Власти Белоруссии до 15 апреля ввели безвизовый режим для покидающих Украину иностранцев

Фото: Hannah McKay / Reuters

Белорусские власти до 15 апреля вводят безвизовый режим для украинцев и иностранцев, которые пытаются покинуть зону боевых действий на Украине. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики, передает «Интерфакс».

«Надеемся, что это упростит безопасное возвращение указанных граждан в страны проживания, позволит многим воссоединиться со своими родственниками как в Беларуси, так и за ее пределами», — отметили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что украинский народ при любых обстоятельствах «был и остается для нас братским, а Украина — соседкой».

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта

Осенью 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для граждан ряда стран. Возможности безвизового посещения республики лишились жители США, Бразилии и Гондураса. При этом глава государства сделал безвиз доступным для граждан Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании.

Ранее власти Белоруссии приняли решение сократить число украинских дипломатов в стране, а также закрыть генконсульство Украины в Бресте. Такое решение, утверждают в МИД республики, направлено на прекращение «недипломатической деятельности» ряда сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.