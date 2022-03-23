Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев

Власти Белоруссии до 15 апреля ввели безвизовый режим для покидающих Украину иностранцев

Белорусские власти до 15 апреля вводят безвизовый режим для украинцев и иностранцев, которые пытаются покинуть зону боевых действий на Украине. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики, передает «Интерфакс».

«Надеемся, что это упростит безопасное возвращение указанных граждан в страны проживания, позволит многим воссоединиться со своими родственниками как в Беларуси, так и за ее пределами», — отметили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что украинский народ при любых обстоятельствах «был и остается для нас братским, а Украина — соседкой».

Осенью 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для граждан ряда стран. Возможности безвизового посещения республики лишились жители США, Бразилии и Гондураса. При этом глава государства сделал безвиз доступным для граждан Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании.

Ранее власти Белоруссии приняли решение сократить число украинских дипломатов в стране, а также закрыть генконсульство Украины в Бресте. Такое решение, утверждают в МИД республики, направлено на прекращение «недипломатической деятельности» ряда сотрудников.

