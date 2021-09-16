Белоруссия отменила безвиз для ряда стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для ряда стран. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

Глава республики подписал указ, вносящий изменения в список государств, гражданам которых можно въезжать в Белоруссию без визы сроком на 30 суток.

В частности, возможности безвизового посещения страны лишились жители США, Бразилии и Гондураса. При этом тот же указ сделал безвиз доступным для граждан Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании. Для этого им нужно будет дополнительно обзавестись визой в Европейский союз (ЕС) или Шенгенскую зону, а также заранее приобрести обратные билеты из Белоруссии.

Ранее Лукашенко разрешил безвизовый въезд для вакцинации от коронавируса гражданам 73 государств. Они получили возможность приехать в Белоруссию для платного получения прививки в клиниках, список которых определен белорусским Минздравом. Максимальный срок пребывания в республике для таких иностранцев составляет пять суток.

