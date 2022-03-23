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Белоруссия сократит число украинских дипломатов в стране

МИД Белоруссии решил сократить число украинских дипломатов в стране и закрыть консульство

Фото: Консульский информационный портал КД МИД РФ

Белоруссия приняла решение сократить число украинских дипломатов в стране, а также закрыть генконсульство Украины в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики, передает ТАСС.

Как рассказал представитель пресс-службы ведомства Анатолий Глаз, части украинских дипломатов предложили покинуть посольство в Минске в течение 72 часов. Загранучреждение продолжит работать «в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника», уточнил он.

Такое решение, утверждает Глаз, направлено на прекращение «недипломатической деятельности» ряда сотрудников.

Ранее стало известно о том, что власти Польши приняли решение выслать из страны 45 российских дипломатов. Посла России в Варшаве Сергея Андреева в этом списке не оказалось.

Российская сторона пообещала принять ответные меры. По словам Андреева, Москва готовит список польских дипломатов, которые будут высланы из страны.

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Алиса Реброва
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