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Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Польши

Посол в Польше Андреев пообещал ответ России на высылку дипломатов по принципу взаимности

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия примет меры против Польши в ответ на решение о высылке российских дипломатов из Варшавы. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут», — заявил Андреев. По его словам, ответные шаги Кремля будут основываться на принципе взаимности. Также посол сообщил, что польские дипломаты будут высланы из России, их список пока неизвестен.

При этом Андреев заявил, что Россия формально сохранила дипломатические отношения с Польшей. По его словам, Москва не собирается прекращать диалог с Варшавой.

Ранее правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву. Его самого в списке не обнаружилось. По информации Андреева, российские дипломаты должны покинуть Польшу в течении пяти дней.

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Николай Чигасов
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