Минобороны отчиталось о четырех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в среду, 17 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, а также около Херсона.

«Также перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.