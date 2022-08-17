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Минобороны отчиталось о четырех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в среду, 17 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, а также около Херсона.

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«Также перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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