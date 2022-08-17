Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам перечислили опасные при высоком давлении привычки

Терапевт Романенко посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет при высоком давлении

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

При высоком давлении лучше отказаться от курения сигарет и употребления алкоголя, посоветовала врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она перечислила россиянам ряд привычек, которые особенно опасны при гипертонии.

Крепкие спиртные напитки, как и сигареты, сначала расширяют кровеносные сосуды, а затем резко их сужают, что противопоказано при гипертонии, объяснила медик. Подобный спазм сосудов может спровоцировать резкие скачки давления и ухудшает кровоснабжение сердца, головного мозга, почек и других жизненно важных органов.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

Еще одной опасной привычкой при повышенном давлении является бездействие, продолжила Романенко. Она подчеркнула: «Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить». По ее словам, если давление долго не снижать, может произойти острое нарушение кровообращения, которое может закончиться инвалидностью или летальным исходом.

Также Романенко напомнила, если у человека есть подобранная врачом схема лечения, ни в коем случае нельзя самостоятельно менять дозировку препаратов. Если давление поднялось очень сильно, нужно принять лекарство и подождать, пока оно подействует. Гипотензивные препараты действуют не моментально, им нужно от 20 до 30 минут. Если превысить дозировку, давление может упасть ниже допустимых значений.

И наконец, терапевт посоветовала вызвать скорую помощь, если несмотря на прием лекарств давление не снижается или продолжает расти.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский назвал способы распознать у себя признаки густой крови. Врач отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. По его словам, указывают на эту патологию головные боли и ощущение тяжести в голове, жажда, быстрая утомляемость, а также периодические давящие боли в сердце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
На Черноморском флоте опровергли смену главнокомандующего
Зои Кравиц рассказала о знакомстве с Ченнингом Татумом
В Энергодаре задержали работавших на АЭС наводчиков ВСУ
Северный флот направил в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок
Врач Продеус развеял миф об укреплении иммунитета во время отпуска на море
Лариса Гузеева показала лицо без макияжа со словами «не накрашенная и страшная»
Симоньян подала в суд на Google
В подмосковной больнице избили врачей
Финляндия объявила новые условия подачи виз для россиян
В Госдуме высказались за поднятие возраста продажи алкоголя до 21 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.