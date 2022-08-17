Россиянам перечислили опасные при высоком давлении привычки

Терапевт Романенко посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет при высоком давлении

При высоком давлении лучше отказаться от курения сигарет и употребления алкоголя, посоветовала врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она перечислила россиянам ряд привычек, которые особенно опасны при гипертонии.

Крепкие спиртные напитки, как и сигареты, сначала расширяют кровеносные сосуды, а затем резко их сужают, что противопоказано при гипертонии, объяснила медик. Подобный спазм сосудов может спровоцировать резкие скачки давления и ухудшает кровоснабжение сердца, головного мозга, почек и других жизненно важных органов.

Еще одной опасной привычкой при повышенном давлении является бездействие, продолжила Романенко. Она подчеркнула: «Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить». По ее словам, если давление долго не снижать, может произойти острое нарушение кровообращения, которое может закончиться инвалидностью или летальным исходом.

Также Романенко напомнила, если у человека есть подобранная врачом схема лечения, ни в коем случае нельзя самостоятельно менять дозировку препаратов. Если давление поднялось очень сильно, нужно принять лекарство и подождать, пока оно подействует. Гипотензивные препараты действуют не моментально, им нужно от 20 до 30 минут. Если превысить дозировку, давление может упасть ниже допустимых значений.

И наконец, терапевт посоветовала вызвать скорую помощь, если несмотря на прием лекарств давление не снижается или продолжает расти.

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