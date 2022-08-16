Кардиолог назвал способы распознать у себя признаки густой крови

Кардиолог Серебрянский: густая кровь может стать причиной аритмии и стенокардии

Сгущение крови может происходить из-за недостатка жидкости в организме или при злоупотреблении мочегонными препаратами, уверен кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. Способы самостоятельно распознать у себя признаки густой крови он назвал в интервью «Москве-24».

Серебрянский отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. На сгущение крови, по словам эксперта, могут указывать головные боли и ощущение тяжести в голове, жажда, быстрая утомляемость, а также периодические давящие боли в сердце. Кроме того, если при порезах и ссадинах кровь не течет и быстро сворачивается, это также может свидетельствовать о слишком высокой вязкости крови.

При обнаружении подобных симптомов Серебрянский порекомендовал обратить внимание на количество потребляемой жидкости. По его словам, каждый день нужно выпивать не менее литра чистой воды. «Плюс еще от 750 миллилитров до одного литра жидкости дополнительно, особенно в жару», — добавил он.

Кардиолог также посоветовал обратиться к врачу и сдать общий анализ крови и гематокрит. «Повышенный гематокрит говорит о сгущении крови. Общий анализ тоже много даст: тромбоциты, эритроциты тоже покажут, насколько кровь сгущена», — заключил он.

Ранее кардиолог Минздрава Евгений Шляхто назвал способ избежать повторного инфаркта. Повторных инфарктов и инсультов можно избежать, если принимать назначенные лекарства и после улучшения состояния, уверен он.