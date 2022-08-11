Кардиолог Минздрава назвал способ избежать повторного инфаркта

Кардиолог Шляхто: повторного инфаркта можно избежать, если принимать назначенные лекарства

Повторных инфарктов и инсультов можно избежать, если принимать назначенные лекарства и после улучшения состояния, уверен главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто. Способ сохранить здоровье сердца он назвал РИА Новости.

Шляхто отметил, что, по данным отечественного регистра пациентов с ишемической болезнью сердца, при поступлении в стационар необходимые лекарства принимали только 15 процентов, при выписке — 69 процентов. Однако спустя четыре года число людей, продолжающих лечение назначенными препаратами, сократился до 41 процента, а через семь лет — до 35 процентов.

«За этими цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации, прогрессирования сердечной недостаточности», — сообщил он. По мнению врача, именно из-за того, что после первых признаков улучшения пациенты бросали лечение, у них появлялись осложнения.

Кардиолог уверен: чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, даже после выписки пациенты должны продолжать принимать назначенные лекарства. К тому же, отметил он, после перенесенного инфаркта, инсульта или операции на сердце такие препараты продолжают выдавать бесплатно в течение двух лет.

В заключение он отметил, что, несмотря на положительную динамику, сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются основной причиной смертности во всем мире.

Ранее кардиолог Анна Корневич назвала россиянам неочевидный предвестник инфаркта. Впервые возникшая стенокардия напряжения может стать очень опасной для дальнейшего здоровья сердца, если не обратиться к врачу при ее появлении, уверена она.