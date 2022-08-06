Кардиолог назвала россиянам неочевидный предвестник инфаркта

Кардиолог Кореневич назвала стенокардию напряжения предвестником инфаркта

Впервые возникшая стенокардия напряжения может стать очень опасной для дальнейшего здоровья сердца, если не обратиться к врачу при ее появлении. Такой неочевидный предвестник инфаркта назвала врач-кардиолог Анна Кореневич, передает издание «Доктор Питер».

Врач описала симптомы стенокардии. Это не резкая боль, на которую пациенты редко обращают внимание. Обычно она чувствуется как тяжесть, жжение или сдавливание, которое может отдавать в левое плечо. Интенсивность дискомфорта усиливается при ходьбе.

По словам Кореневич, в группе риска находятся мужчины старше сорока лет. Усугубляет положение тот факт, что мужчина много волнуется из-за работы, курит и мало занимается спортом.

Ранее врач-кардиолог Наталья Чуич заявила, что сахарный диабет и ожирение провоцируют развитие инфаркта миокарда. Кардиолог составила список болезней, основываясь на данных международных исследований, согласно которым существует ряд заболеваний, при которых риск развития инфаркта миокарда повышается у женщин на 84 процента, а у мужчин на 85 процентов.