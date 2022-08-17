В Чехии спрогнозировали Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»

Экономист Кованда заявил, что Берлин может пойти на «позорный» запуск «Северного потока-2»

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда спрогнозировал Германии «позорный» запуск трубопровода «Северный поток-2» осенью или зимой. Об этом он написал в статье для чешской газеты Lidovky.

По мнению Кованды, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое мешает судоходству и снабжению немецких электростанций углем. Он подчеркнул, что из-за этого повышается вероятность того, что Германия осенью или зимой окажется «в еще более тяжелом положении». «И, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток-2"», — предположил эксперт.