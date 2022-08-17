Стало известно о жизни Чичериной в «инопланетном» кубе в деревне под Москвой

Соседи Чичериной рассказали об ее жизни в доме в виде «инопланетного» куба под Москвой

Певица Юлия Чичерина владеет домом в виде «инопланетного» куба в деревне Княгинино под Москвой. О жизни артистки в необычном особняке рассказали MSK1.RU владельцы соседних участков.

Речь идет о двухэтажном особняке с огромными треугольными окнами. Здание с футуристическим дизайном спроектировал и построил в 2010 году муж Чичериной — архитектор Сухраб Раджабов. Сама певица называет дом арт-лабораторией, где приходит вдохновение на написание новых произведений.

Отмечается, что вокруг особняка нет высокого забора — часть периметра огорожена сеткой-рабицей, а одна калитка примотана проволокой, чтобы не открывалась. Через ограждение видны вольеры, где содержатся десятки собак. Сам участок частично зарос сорняками высотой по грудь — это объясняется размерами территории и связанными с этим трудностями ухода.

Соседи Чичериной хорошо отзываются о певице — они назвали ее простой, скромной и приятной в общении. «Никогда не ругается ни с кем, какое-то свое хозяйство ведет. Она здесь живет, так что бывает тут часто. А сама деревня — обычная. Абрамовичей у нас нет», — рассказала жительница деревни, дом которой расположен недалеко от особняка артистки.

Другой сосед Чичериной рассказал, что поддерживает теплые отношения с ней и ее мужем — он привозит им на тракторе уголь зимой, а Раджабов дает ему деньги на солярку. Мужчина отметил, что помимо собак на участке певицы содержится лошадь, а три года назад был олень.

Ранее российская певица Алена Свиридова рассказала, что самостоятельно спроектировала и построила летнюю веранду в доме в Крыму. Артистка призналась, что до того момента она ни разу в жизни не клала кирпичи. Свиридова добавила, что ей с раннего возраста нравилось работать с инструментами.