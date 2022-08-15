Алена Свиридова рассказала о самостоятельной постройке веранды в доме

Российская певица Алена Свиридова сообщила, что построила летнюю веранду в доме в Крыму

Российская певица Алена Свиридова отметила, что самостоятельно спроектировала и построила летнюю веранду в своем доме в Крыму. Рассказом об этом звезда поделилась с изданием «Аргументы и факты».

Певица ответила на вопрос о том, что она умеет делать из того, что не связано с музыкой. Она сообщила, что приложила руку к постройке веранды и выполнила часть работы самостоятельно. Свиридова призналась, что до того момента она ни разу в жизни не клала кирпичи.

Певица добавила, что ей с раннего возраста нравилось работать с инструментами. «В детстве у деда в гараже я все время что-то строгала и пилила, забивала гвозди. И сегодня мне это интересно. И не потому, что некому забить гвоздь. Хочется все попробовать самой», — рассказала Свиридова.

Звезда заявила, что любит покупать инструменты и получает удовольствие от походов в магазины, где они продаются. Она хранит их в гараже в пространстве, похожем на мастерскую, на специальных крючках. У Свиридовой также есть собственный деревообрабатывающий станок, однако ей пока не довелось воспользоваться им.

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