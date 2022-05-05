Звезда «Уральских пельменей» высказался о москвичах

Российский актер Андрей Рожков рассказал, что москвичи показались ему временными

Известный российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что люди в Москве ему показались временными. Свое мнение о жителях российской столицы он высказал в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид».

Рожков прожил в Москве семь лет и планировал перевезти семью, однако сделал выбор в пользу родного Екатеринбурга. Во время разговора актер охарактеризовал москвичей. «Люди здесь временные. В основной своей части он временные. Они сюда приезжают, чтобы заработать денег и куда-то свалить, туда, где лучше. Я для себя понял, что лучше, чем дома, мне точно не будет нигде», — объяснил звезда коллектива.

На данный момент Рожков проживает в Екатеринбурге, где построил дом в сосновом лесу. На своем участке он выращивает яблони и овощи, а около крыльца собирает грибы. «Кайфую от каждой минуты», — отметил актер.

Ранее внук советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров назвал главное отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга. По его словам, «в Питере люди душевные, в Москве — деятельные, собранные».