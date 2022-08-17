Политолог оценил реакцию Китая на визит новых иностранных делегаций на Тайвань

Политолог Губин: ситуация с Тайванем отвлекает Китай от других геополитических задач

Визиты на остров Тайвань делегаций из разных стран необходимы, чтобы отвлечь внимание Китая от решения других геополитических задач. Одним из последствий этого может быть то, что ряд международных партнеров откажется от сотрудничества с государством. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган усомнился, что администрация президента США Джо Байдена не согласовывала визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает издание Axios. Также сообщается, что визит на Тайвань планирует делегация из Японии, а в октябре — делегация из Канады.

Последовательные провокации

«Пелоси — третий человек в политической иерархии США, так что ее визит, действительно, стал беспрецедентным шагом, — сказал Губин. — Подобное происходило только в 1997 году, когда остров посетил политик, занимавший ту же должность. Тогда реакция Китая тоже была достаточно гневной, но он не обладал теми же возможностями, что и сегодня».

Политолог напомнил, что недавно Тайвань посетила еще одна делегация парламентариев, но Китай не стал отдельно выделять этот эпизод, упомянув только, что и он является провокационным, нарушающим принцип одного Китая.

В любом случае, учения Китай не закончил, учебную блокаду острова не прекратил. Он по-прежнему демонстрирует свои возможности нарушения морского и воздушного сообщения, отработки разного рода операций силами авиации и флота Андрей Губин политолог

Иностранные делегации

Японская делегация, по словам политолога, тоже посетит остров не впервые: она приезжала еще месяц назад, причем в ее составе были два экс-министра обороны. Китай на это отреагировал достаточно тревожно.

«Учитывать здесь надо еще и то, что с конца прошлого года Токио почти официально заявлял, что оборона Тайваня является одной из задач военной деятельности Японии. Страна даже начала разворачивать силы на островах, находящихся недалеко от Тайваня. Естественно, подобные силы представляют угрозу для Китая. А учитывая, что Япония является военным союзником США, существует и риск того, что КНР предпримет определенные действия подавляющего характера против японцев», — допустил Губин.

О визите на Тайвань говорили не только Япония и Канада, но и немцы, англичане, другие представители ЕС. Политолог предположил, что подобные визиты парламентского уровня будут продолжаться. Причем, по его мнению, инициаторами здесь выступят не сами государства, а Вашингтон, в рамках глобального противостояния с Китаем.

«Несмотря на то, что непосредственной опасности такие визиты не представляют, прецедент, безусловно, неприятный. Он указывает на то, что все больше членов международного сообщества, принадлежащих к коллективному Западу, могут устанавливать связи с властями острова и демонстрировать поддержку тайваньской демократии, которая ставит одной из главных целей приобретение независимости», — объяснил китаист.

По его словам, для того, чтобы выступить с требованием о независимости, Тайваню необходимо заручиться международной поддержкой и гарантиями безопасности. Но подобный вариант является недопустимым для Китая и, более того, может стать порогом для применения военной силы.

Пекин об этом заявлял неоднократно. Он говорил, что как только прозвучат слова о независимости и международной поддержке, это станет четким сигналом сепаратизма Андрей Губин политолог

Риски конфликта

«Оценивать риски начала военного столкновения здесь довольно сложно, потому что, по крайней мере для Китая, целесообразности здесь нет, организация военной операции или каких-либо иных силовых сценариев по отношению к Тайваню не оправдана, — считает Губин. — Но мы видим, что США заставляют Китай распылять силы и средства, отвлекаясь от других геополитических задач. Видимо, они надеются на неадекватное поведение КНР, случайные стычки».

Главной задачей провокаций Китая политолог считает его отвлечения от других геополитических задач. Постоянное напряжение вынуждает страну тратить больше сил и средств на урегулирование потенциального конфликта. Кроме того, подобное положение внутри КНР потенциально может оттолкнуть от сотрудничества с ним международных партнеров.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И обвинил США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия. Он отметил, что США имеют обыкновение создавать проблемы, чтобы потом использовать их для реализации своих стратегических замыслов.

О том, что самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, стало известно 2 августа. После этого МИД КНР решительно осудил визит американского представителя. Там заявили, что прибытие политика на остров нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.