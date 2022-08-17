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Посетитель питерского зоопарка попался на краже акантозавра

В зоопарке Санкт-Петербурга посетитель украл акантозавра

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Посетитель зоопарка в Санкт-Петербурге попался на краже ящерицы рода акантозавр: мужчина выбрал удачный момент, достал ящерицу из террариума и отдал своей спутнице, которая спрятала рептилию в сумку. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegкam-канала, случай произошел в экзотариуме «Ленинградского зоопарка». Похитителей уже нашли и задержали.

По данным РЕН, ящерица погибла: ее нашли под окнами дома на Народной улице, в котором задержали похитителя. Преступник сказал, что ящерица выпала из окна. По данным издания, мужчина в момент кражи был нетрезв, животное предназначалось в подарок его жене.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах завели еще одно уголовное дело после нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево. Дело было возбуждено по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области.

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Леонид Микуляк
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Посетитель питерского зоопарка попался на краже акантозавра
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