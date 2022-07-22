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После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье завели еще одно уголовное дело

СК Подмосковья: после нападения обезьяны на девочку возбуждено уголовное дело о халатности

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В подмосковных Мытищах завели еще одно уголовное дело после нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее информации, дело возбуждено по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ).

По данным следствия, должностные лица не были приняли меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, где обезьяна напала на ребенка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, приведшие к произошедшему. Следователь осмотрел место происшествия, проходят допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.

Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что после нападения обезьяны на девочку в Мытищах возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 июля, в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала двухлетнюю девочку. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного. Ребенка успешно прооперировали, пока он с матерью остается в реанимации.

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Марина Совина
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После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье завели еще одно уголовное дело
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