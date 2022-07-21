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Малолетнюю девочку из Подмосковья прооперировали после нападения обезьяны

Глава Мытищ Купецкая: медики успешно прооперировали девочку после нападения обезьяны

Подмосковные медики успешно прооперировали малолетнюю девочку, пострадавшую в результате нападения обезьяны в деревне Терпигорьево. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в своем Telegram-канале.

Как рассказала Купецкая, сейчас девочка с матерью находятся в реанимации под присмотром врачей, утром в пятницу, 22 июля, их переведут в обычную палату. «Врачи провели своевременную операцию, подвижность ног не нарушена», — рассказала она.

Глава округа поблагодарила врачей за быстро принятые решения, профессионализм и оперативно проведенную операцию.

Ранее подмосковная прокуратура возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 июля, в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала двухлетнюю девочку. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного.

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Марина Совина
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