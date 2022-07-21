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Агрессивная обезьяна покусала маленькую девочку под Москвой

Под Москвой агрессивная обезьяна напала на ребенка и покусала его

В поселке Терпигорьево под Москвой обезьяна напала на маленького ребенка и покусала его. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Обезьяну держал у себя дома один из жителей Терпигорьева. Ей удалось сбежать и пробраться на другой участок, где возле бассейна играли дети. Она набросилась на одну из девочек и принялась ее кусать.

Дети бросились врассыпную, но девочке не удалось отбиться от животного самостоятельно. Через несколько секунд вмешалась мать, а затем и отец ребенка. Они взяли дочь на руки, но агрессивная обезьяна не унималась и продолжала прыгать на них и пытаться укусить.

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Ребенка доставили в больницу. На фотографиях с места происшествия видны следы крови.

Терпигорьево располагается на берегу реки Клязьма в семи километрах от МКАД.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Погибшая подверглась нападению приматов, когда забралась на крышу своего дома, чтобы снять сушившееся там белье.

Олег Парамонов
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