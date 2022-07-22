Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию после укуса обезьяны россиянки

Попавшая в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье девочка идет на поправку

Попавшая в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье двухлетняя девочка уже идет на поправку. О ее состоянии рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале в пятницу, 22 июля.

Она сообщила, что россиянку уже перевели из реанимации в обычную палату, ей восстановили подвижность пальцев.

«Врачи уверены — все будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», — написала омбудсмен.

21 июля стало известно, что в подмосковной деревне Терпигорьево на двухлетнюю девочку напала обезьяна. Животное сбежало от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусало ребенка.