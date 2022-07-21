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В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны

РЕН ТВ: двухлетняя девочка попала в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Двухлетняя девочка, на которую в Московской области напала сбежавшая обезьяна, находится в реанимации. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала ребенка. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного.

Полиция ищет владельца сбежавшей обезьяны.

20 июля стало известно, что в Ноябрьске на Ямале медведь растерзал мужчину, который кормил его два года.

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Евгения Куликова
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