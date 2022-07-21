Появились подробности о нападении обезьяны на двухлетнюю девочку в Подмосковье

Омбудсмен Мишонова: подвергшаяся нападению обезьяны девочка приехала из Харькова

В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны

Начало событий в новости В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны

Двухлетняя девочка, подвергшаяся нападению обезьяны в Московской области, и ее семья приехали в Россию из Харькова. Об этом заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео нападения животного на ребенка в деревне Терпигорьево под Москвой — обезьяна вцепилась в девочку, и родители долго не могли спасти дочь. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

По сообщению Мишоновой, властям уже удалось установить владельца животного — он содержал обезьяну в частном зоопарке, однако основания для содержания в таких условиях неизвестны. Иных подробностей о владельце животного омбудсмен не сообщила.

Мишонова добавила, что будет добиваться наказания для хозяина обезьяны.

«Мы будем добиваться ответственности хозяина обезьяны за нанесенный ущерб здоровью малышки, в том числе компенсации. Будем этим заниматься. Очень надеюсь, что девчушка в скором времени поправится», — подытожила омбудсмен.