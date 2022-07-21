Уголовное дело возбудили после нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье

Прокуратура возбудила уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 21 июля в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала двухлетнюю девочку. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. В Минздраве заверили, что врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Полиция ищет владельца сбежавшей обезьяны.