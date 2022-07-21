Уголовное дело возбудили после нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел вечером 21 июля в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала двухлетнюю девочку. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного.
Сейчас ребенок находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. В Минздраве заверили, что врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.
Полиция ищет владельца сбежавшей обезьяны.