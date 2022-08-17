В Дагестане стартовал фестиваль этнической культуры

В Дагестане 14 августа стартовал этнофестиваль «Тархо»

В Дагестане в воскресенье, 14 августа, стартовал фестиваль этнической культуры «Тархо». Праздник посетил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает ТАСС.

Уточняется, что местом проведения мероприятия выбрали лесную поляну в селе Арчо Ахвахского района республики. «Уникальная культура Дагестана — это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район — один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла», — цитирует пресс-служба правительства слова Абдулмуслимова.

В рамках этнофестиваля прошла выставка промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев Ахвахского района, а также XX традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах». Кроме того, в селе были развернуты шатры сельских подворий, национальной кухни и старинной утвари.

Ранее стало известно, что в Дагестане планируют организовать турмаршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены, в том числе Хабиб Нурмагомедов. Отмечается, что в настоящее время министерство туризма республики ищет туроператора, который займется организацией поездок по таким маршрутам.