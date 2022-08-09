В Дагестане появится маршрут по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане создадут маршрут по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане планируют организовать туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены, в том числе бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает ТАСС.

«Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев», — рассказала заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.

По ее словам, сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев. Безрукова рассказала, что сейчас ведомство ищет туроператора, который займется организацией поездок туристов по таким маршрутам. После этого начнется проработка маршрутов совместно с Минспорта и знаменитыми спортсменами.

«По большому счету они все уезжают тренироваться к себе в села и начинали свою спортивную карьеру у себя в селах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф [Дагестана] сам по себе очень сложный — каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность. <> Есть такая тенденция — тренеры, которые работают с детьми в других регионах, делают сами себе такие сборы для своих воспитанников, приезжают в Дагестан именно в те места, где воспитывались наши спортсмены», — поделилась Безрукова.