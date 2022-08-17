Умер шотландский певец Дариус Данеш

На 42-м году жизни скончался шотландский певец Дариус Данеш

На 42-м году жизни скончался шотландский певец Дариус Данеш, сообщает The Guardian.

Артист был найден мертвым в своем доме, расположенном в американском штате Миннесота. Причины смерти звезды неизвестны.

«С большой грустью мы объявляем о кончине Дариуса Кэмпбелла Данеша. Дариус был найден без сознания в постели в своей комнате в Рочестере, штат Миннесота, 11 августа, а во второй половине дня местная судмедэкспертиза объявила его мертвым. В местном отделении полиции подтвердили, что никаких признаков насильственной смерти не было. Причина его внезапной кончины на данном этапе неизвестна, пока продолжаются медицинские осмотры», — заявили близкие исполнителя.

В 2001 году Данеш принял участие в шоу талантов Popstars, а через год занял первое место в музыкальной программе Pop Idol, после чего начал активно развивать свою творческую карьеру. Помимо этого, артист участвовал в театральных постановках. В 2016-м выступил в роли исполнительного продюсера в фильме «Абсолютная власть» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.

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