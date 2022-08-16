Умер режиссер Вольфганг Петерсен

The Hollywood Reporter: режиссер Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года

Немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер скончался в пятницу, 12 августа, в своем доме в Брентвуде (Лос-Анджелес). Как сообщила публицист Мишель Бега, причиной смерти Петерсена стал рак поджелудочной железы.

Работа Вольфганга Петерсена «Подводная лодка» была номинирована на премию Оскар в шести номинациях. Также режиссер известен по таким фильмам, как «Бесконечная история», «Враг мой», «Самолет президента», «Идеальный шторм», «Троя».