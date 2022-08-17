Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Кардиолог назвала давление 120 на 80 опасным для некоторых людей

Врач Бердинских: у гипотоников давление 120/80 может быть признаком гипертонического криза

Фото: Unsplash

Давление в пределах 120 на 80 считается нормой в медицине, однако такие показатели у гипотоников могут быть признаком гипертонического криза, заявила кардиолог Светлана Бердинских. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала считающиеся многими россиянами идеальными цифры на тонометре опасными для некоторых людей.

Врач объяснила, что резкие скачки давления могут происходить у людей как с повышенным давлением, так и пониженным. При этом второй случай более опасен, так как на приеме у терапевта или кардиолога тонометр может показать цифры, находящиеся в пределах нормы для большинства людей, но слишком высокие для гипотоников. «Некоторые врачи могут не поверить, что с вами что-то не так», — предупредила Бердинских.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

Именно поэтому кардиолог рекомендовала обязательно регулярно измерять давление, чтобы знать свою норму. Причем, по ее словам, делать это стоит даже молодым людям, так как гипертония может настигнуть в любом возрасте. «Связано это с образом жизни, сказываются большие перегрузки, несоблюдение режима труда и отдыха, работа по ночам», — отметила Бердинских.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский назвал способы распознать у себя признаки густой крови. На сгущение крови, по словам эксперта, могут указывать головные боли и ощущение тяжести в голове, жажда, быстрая утомляемость, а также периодические давящие боли в сердце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
В ДНР из России прибыл «Лаврентий»
Известный врач перечислила правила питания детей при подготовке к школе
Оставшаяся без российских поставок страна взяла кредит на газ
«Роскосмос» прокомментировал ситуацию с аномалией в скафандре космонавта
Девушка сэкономила 27 тысяч рублей на шопинге и раскрыла свой секрет
В Латвии предложили призывать в армию неграждан страны
Женщина плавала на надувном матрасе и лишилась ног
Роналду обвинил журналистов во лжи
Российскому заключенному добавили срок за нападение на сотрудника колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.