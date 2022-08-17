Психолог назвала пять эффективных способов все успевать

Психолог Ярикова: чтобы все успевать, нужно меньше просматривать соцсети

Чтобы все успевать, нужно планировать время и меньше просматривать соцсети, уверена кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. Эффективные способы быстро справляться с делами она назвала в статье для Psychologies.ru.

Ярикова выделила пять распространенных ситуаций, из-за которых человек испытывает постоянную нехватку времени и дала рекомендации, которые помогут их преодолеть.

Расставьте приоритеты

По словам психолога, люди нередко хватаются за первые попавшиеся задачи, откладывая на потом самые важные из них. «В итоге на что-то сил и желания хватило, а на самое важное — нет. А завтра новые дела…Таким образом веретено нерешенных задач тянется за вами, не давая расслабиться», — пояснила она. Ярикова призвала ранжировать дела во степени важности и очередности, чтобы все успевать.

Правильно оценивайте время

По словам психолога, люди не всегда правильно рассчитывают время, которое потребуется на выполнение работы. «Мы планируем встречу через час, не учитывая, что только дорога займет час, а еще нужно заложить время на то, чтобы выйти из дома, дойти до метро или машины (плюс переходы или пробки соответственно)», — пояснила она и дала совет здраво оценивать собственные силы и грамотно планировать график.

Перестаньте откладывать на потом

Самые сложные задачи требуют серьезных усилий, поэтому их часто оставляют на потом, отметила Ярикова. «Верный путь, чтобы все успевать и чтобы на все хватало времени, — не откладывать сложные задачи, а, наоборот, решать их в самом начале, чтобы не возникало никакого соблазна!» — предложила вариант действий она.

Не пытайтесь решить все за раз

Психолог уверена, что не стоит жертвовать отдыхом и выходными, пытаясь как можно быстрее решить все накопленные задачи. Она объяснила, что дела никогда не закончатся и в процессе их решения непременно возникнут новые. Кроме того, продолжила Ярикова, работая без продыху, человек не успевает восстановиться и накопить энергию, что приводит к снижению продуктивности в будущем.

Отложите телефон

Психолог объяснила, что современный человек ежедневно использует гаджеты, причем далеко не все делают это с умом. «Кто-то познает, узнает, а кто-то — бездумно проверяет соцсети», — иронично отметила она. Время, которое тратится на скроллинг ленты или проверку страниц в социальной сети, по словам Яриковой, стоит направить на решение накопившихся дел.

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