Показана связь между нездоровым образом жизни и риском деменции

JAMA Network Open: нездоровый образ жизни связан с высоким уровнем холестерина и деменцией

Ученые Университета Осло показали, что образ жизни, способствующий высокому уровню холестерина в организме человека, также повышает риск болезни Альцгеймера. Это противоречит популярному мнению, что прием статинов от холестерина может повлиять на психическое здоровье, если использовать их в течение длительного времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

В предыдущем исследовании, в котором приняли участие 1,8 миллиона человек, было показано, что повышенный уровень холестерина связан с высоким риском деменции. Однако это не касалось людей с наследственным высоким уровнем холестерина, которые придерживались здоровой диеты. В новой работе ученые показали, что ни сам холестерин, ни прием статинов для понижения холестерина не связаны с деменцией, а ключевую роль в такой ситуации играет нездоровый образ жизни, поднимающий уровень холестерина.

Данные 10-летнего наблюдения за здоровьем 3500 человек с высоким уровнем холестерина, связанным с наследственностью, показали, что у них не наблюдается повышенный риск деменции вне зависимости от того, принимают ли они статины или нет.

Высокий уровень холестерина часто называют «тихим убийцей», потому что он не проявляется через симптомы, а прием статинов не вызывает чувства улучшения самочувствия. Отказ от лекарства приводит к тому, что в организме активируются вредные процессы, из-за чего в артериях образуются холестериновые бляшки, что, в конечном итоге, может привести к инфаркту или инсульту.