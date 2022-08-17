Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился

В Крыму посетитель караоке-бара попросил диджея поставить украинскую песню и получил штраф

В крымском поселке Щелкино посетитель караоке-бара «Краб» попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился за это. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина заказал композицию «Дикое поле», в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации Вооруженных сил России и символика полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), пояснили в Ленинском районном суде Крыма.

Россиянин на суде признал вину. Свой поступок он объяснил сильным алкогольным опьянением. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, диджей крымского караоке-бара получил 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что учительницу в Южноуральске наказали за дискредитацию военных и негативные высказывания о специальной военной операции России на уроке. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.