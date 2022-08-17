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Окровавленного дельфина сняли на видео в российском океанариуме

В Приморье сняли на видео выступающего на шоу в океанариуме окровавленного дельфина

В Приморском крае очевидцы сняли на видео выступающего на шоу в океанариуме окровавленного дельфина. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившемся видеоролике видно, как сотрудники океанариума развлекают публику вместе с двумя дельфинами. У одного животного заметна кровоточащая рана на боку.

Директор приморского океанариума объяснил произошедшее дракой самцов. Мужчина признал, что выпускать больных дельфинов на шоу было недопустимо. Сейчас, по его словам, всех животных поместили в одно помещение.

Однако в океанариуме есть еще израненные обитатели. По данным Amur Mash, работники самостоятельно провели белуге эндоскопию, в результате ей повредили губу и хвостик.

В приморский океанариум с проверкой приходил следователь и зафиксировал нарушения при обращении с животными. Несмотря на скандалы, на шоу по-прежнему можно приобрести билеты.

Ранее на пляже в Севастополе мужчина в присутствии ребенка поиздевался над больным дельфином. Дельфин попал в руки своего мучителя, когда заплыл на мель. Мужчина схватил животное, вытащил его из воды и долго не отпускал его, несмотря на требования посетителей пляжа.

Анна Щербакова
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