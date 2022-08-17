Разбуженный без спроса пассажир впал в бешенство и устроил погром в самолете

В Бразилии пьяный пассажир устроил погром в самолете из-за укола глюкозы

Пьяный пассажир авиакомпании GOL Airlines устроил погром в салоне самолета после посадки борта в аэропорту Сан-Паулу в Бразилии. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 34-летний мужчина уснул за 30 минут до приземления в пункте назначения. После прибытия рейса в аэропорт бортпроводники попытались разбудить туриста, однако он не просыпался. Тогда один из пассажиров, который оказался врачом, сделал ему инъекцию глюкозы.

После пробуждения путешественник впал в бешенство и начал вести себя неадекватно. Он пинал спинки кресел и кричал на попутчиков из-за того, что ему сделали укол без спроса.

Представители GOL Airlines заявили, что решение сделать инъекцию было продиктовано обеспечением безопасности пассажиров. В результате дебошира доставили в отделение полиции. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба самолету. Если мужчину признают виновным, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Polish Airlines устроил дебош на борту самолета, следующего из Польши в Канаду. Мужчина начал кричать на челнов экипажа из-за отказа налить алкоголь, затем оплевал попутчиков и попытался открыть дверь воздушного судна. В результате командир самолета совершил вынужденную посадку в Исландии.