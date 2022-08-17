Психотерапевт посоветовал чаще признаваться в любви друзьям

Психотерапевт Шон Гровер: друзьям стоит чаще признаваться в любви друг к другу

Друзьям стоит чаще признаваться друг другу в любви, считает психотерапевт Шон Гровер. В статье для Psychology Today он рассказал, как развивать и поддерживать дружеские отношения.

«Печальная реальность заключается в том, что многие (особенно мужчины), стесняются сказать друзьям “Я люблю тебя”, даже если в глубине души чувствуют именно это», — отметил Гровер. Он признал, что выражать свои чувства бывает трудно. Многие боятся, что их отвергнут, и не хотят показывать свои уязвимые стороны. Эксперт полагает, что в большинстве случаев такие страхи напрасны.

Рискните! Скажите своему другу: «Я люблю тебя», и посмотрите, что произойдет. Скорее всего, вы почувствуете себя намного ближе, и общение выйдет на новый уровень Шон Гровер психотерапевт

По мнению Гровера, друзья должны свободно говорить даже о том, что их не устраивает или обижает. При этом важно уметь донести свое мнение в мягкой форме. «Вместо того чтобы говорить: "Ты задел мои чувства. Я злюсь на тебя", что может спровоцировать конфликт, попробуйте сказать: "Я расстроен, и это меня беспокоит. Я не хочу, чтобы это повредило нашей дружбе"», — посоветовал психотерапевт.

Не менее важно научиться доверять людям, уверен эксперт. По его словам, если относиться к окружающим с подозрением, то люди интуитивно почувствуют это и будут держаться на расстоянии. «Открытость к людям внушает доверие и привлекает к вам других», — заявил психотерапевт.

В заключение Гровер посоветовал определить общий настрой дружеского общения. Он упомянул клиента, который рассказал о своих пессимистичных и постоянно раздраженных знакомых, общение с которыми только портило ему настроение. Психотерапевт считает, что в таких случаях следует задуматься о том, стоит ли продолжать подобные отношения.

Ранее Шон Гровер заметил важное качество реализовавших свои мечты людей. Он объяснил, что успешные в жизни люди не заглушают неприятности алкоголем или наркотиками, а умеют справляться с трудностями.