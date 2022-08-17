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ФСБ ликвидировала ячейку запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ России сообщила о ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в крымском Джанкое и Ялте
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ ликвидировали законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Ялте и Джанкое. Об этом в среду, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали шестерых членов ячейки, которые под руководством эмиссаров с Украины распространяли в России террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман.

В отношении соучастников возбудили уголовные дела. Во время обысков у них дома сотрудники спецслужбы изъяли средства связи, пропагандистские материалы и электронные носители.

8 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону двоих крымчан осудили на 13 лет за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир».

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Елизавета Новикова
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